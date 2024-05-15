https://ria.ru/20240515/kharkov-1946125917.html

Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти

Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти - РИА Новости, 15.05.2024

Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что речь об эвакуации из города на данный момент не идет. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что речь об эвакуации из города на данный момент не идет. Ранее власти Харьковской области объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов региона. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил в среду, что из нескольких районов эвакуировано почти 8 тысяч человек. "Сегодня не идет речь об эвакуации из Харькова. Наоборот, в Харьков приезжают люди из мест, где идут активные боевые действия", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины