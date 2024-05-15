Рейтинг@Mail.ru
Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kharkov-1946125917.html
Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти
Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти - РИА Новости, 15.05.2024
Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что речь об эвакуации из города на данный момент не идет. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:33
2024-05-15T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что речь об эвакуации из города на данный момент не идет. Ранее власти Харьковской области объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов региона. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил в среду, что из нескольких районов эвакуировано почти 8 тысяч человек. "Сегодня не идет речь об эвакуации из Харькова. Наоборот, в Харьков приезжают люди из мест, где идут активные боевые действия", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
харьковская область
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти

Мэр Терехов: речи об эвакуации из Харькова сейчас не идет

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что речь об эвакуации из города на данный момент не идет.
Ранее власти Харьковской области объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов региона. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил в среду, что из нескольких районов эвакуировано почти 8 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
Вчера, 08:00
"Сегодня не идет речь об эвакуации из Харькова. Наоборот, в Харьков приезжают люди из мест, где идут активные боевые действия", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала