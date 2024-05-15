Речи об эвакуации из Харькова пока не идет, заявили украинские власти
Мэр Терехов: речи об эвакуации из Харькова сейчас не идет
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что речь об эвакуации из города на данный момент не идет.
Ранее власти Харьковской области объявили эвакуацию из ряда населенных пунктов региона. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил в среду, что из нескольких районов эвакуировано почти 8 тысяч человек.
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"Сегодня не идет речь об эвакуации из Харькова. Наоборот, в Харьков приезжают люди из мест, где идут активные боевые действия", - сказал Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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