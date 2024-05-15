https://ria.ru/20240515/khalyal-1946207858.html

В России запустят схему аккредитации органов по сертификации услуг халяль

В России запустят схему аккредитации органов по сертификации услуг халяль - РИА Новости, 15.05.2024

В России запустят схему аккредитации органов по сертификации услуг халяль

Росаккредитация в сентябре 2025 года запустит схему аккредитации органов, которые выдают сертификаты халяль участникам туристических услуг, в том числе отелям,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:32

2024-05-15T17:32

2024-05-15T17:32

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казань

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федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Росаккредитация в сентябре 2025 года запустит схему аккредитации органов, которые выдают сертификаты халяль участникам туристических услуг, в том числе отелям, сообщил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник. "Росаккредитация запустит схему аккредитации органов по сертификации туристических услуг халяль в сентябре 2025 года. Это позволит повысить доверие со стороны потребителей к результатам оценки соответствия халяльных услуг установленным требованиям, что в свою очередь увеличит показатели как въездного, так и внутреннего туризма", - сказал Скрыпник на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024". По его данным, из 20 тысяч отелей в РФ 13 гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи заявляют о своем соответствии требованиям халяль. "Как они пришли к этому выводу - отдельный вопрос. Выдавать халяль сертификаты отелям могут и сейчас, но это никак не подтверждено Росаккредитацией. На данный момент мы работаем только в сфере продукции и отдельных услуг, но уже близки к тому, чтобы заняться и туристическим направлением", - пояснил Скрыпник. Глава Росаккредитации отметил, что в рамках внедрения схемы аккредитации до конца 2024 года планируется утвердить национальные стандарты в сфере туристических услуг халяль. Помимо этого он указал, что служба также работает над созданием реестра средств размещения, где у каждой гостиницы будет свой цифровой паспорт размещения, содержащий подробную информацию о классификации, доступных услугах и сервисах. "В цифровом паспорте будет информация о соответствии гостиницы требованиям халяль", - отметил руководитель ведомства. В 2023 году указом президента РФ Росаккредитации переданы функции по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html

https://ria.ru/20231224/khalyal-1917740146.html

https://ria.ru/20231016/alenka-1903016856.html

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новости - туризм, россия, казань, москва, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), россия — исламский мир: kazanforum 2024