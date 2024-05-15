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В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени - РИА Новости, 15.05.2024
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04:43 15.05.2024 (обновлено: 04:47 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kapsula-1946040457.html
В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени
В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени - РИА Новости, 15.05.2024
В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени
На Сахалине при проведении реставрации памятника Владимиру Ленину обнаружили капсулу времени 1970 года, которую не удалось найти в 2018-м, сообщил в своем... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:43
2024-05-15T04:47
сахалин
холмский городской округ
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Сахалине при проведении реставрации памятника Владимиру Ленину обнаружили капсулу времени 1970 года, которую не удалось найти в 2018-м, сообщил в своем Telegram-канале мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов."Сегодня при проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В. И. Ленина была обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года", — написал он.По его словам, капсулу безуспешно пытались найти еще в 2018 году."И только благодаря ремонтно-реставрационным работам спустя 54 года послание потомкам найдено", — отметил Любчинов, пообещав позднее раскрыть его содержание.
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сахалин, холмский городской округ
Сахалин, Холмский городской округ
В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени

На Сахалине нашли утерянную капсулу времени 1970 года с посланием потомкам

© Telegram-канал Дмитрия Любчинов️️аКапсула времени, обнаруженная в Холмске при реставрации памятника Ленину
Капсула времени, обнаруженная в Холмске при реставрации памятника Ленину
© Telegram-канал Дмитрия Любчинов️️а
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Сахалине при проведении реставрации памятника Владимиру Ленину обнаружили капсулу времени 1970 года, которую не удалось найти в 2018-м, сообщил в своем Telegram-канале мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.
"Сегодня при проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В. И. Ленина была обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года", — написал он.
По его словам, капсулу безуспешно пытались найти еще в 2018 году.
"И только благодаря ремонтно-реставрационным работам спустя 54 года послание потомкам найдено", — отметил Любчинов, пообещав позднее раскрыть его содержание.
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СахалинХолмский городской округ
 
 
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