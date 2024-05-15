https://ria.ru/20240515/kapsula-1946040457.html

В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени

В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени - РИА Новости, 15.05.2024

В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу времени

На Сахалине при проведении реставрации памятника Владимиру Ленину обнаружили капсулу времени 1970 года, которую не удалось найти в 2018-м, сообщил в своем... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T04:43

2024-05-15T04:43

2024-05-15T04:47

сахалин

холмский городской округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946040700_181:0:1100:517_1920x0_80_0_0_ca387e8d3a447b1083544f8702704c1e.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. На Сахалине при проведении реставрации памятника Владимиру Ленину обнаружили капсулу времени 1970 года, которую не удалось найти в 2018-м, сообщил в своем Telegram-канале мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов."Сегодня при проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В. И. Ленина была обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года", — написал он.По его словам, капсулу безуспешно пытались найти еще в 2018 году."И только благодаря ремонтно-реставрационным работам спустя 54 года послание потомкам найдено", — отметил Любчинов, пообещав позднее раскрыть его содержание.

https://ria.ru/20240506/kapsula-1944260734.html

сахалин

холмский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, холмский городской округ