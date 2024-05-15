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Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 15.05.2024 (обновлено: 21:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kamenka-1946267151.html
Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу
Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу - РИА Новости, 15.05.2024
Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу
Украинские боевики выпустили порядка семи боеприпасов по населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадавшие с минно-взрывными травмами... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:17
2024-05-15T21:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские боевики выпустили порядка семи боеприпасов по населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадавшие с минно-взрывными травмами доставлены в больницу, сообщили в среду журналистам в оперативных службах.Ранее сообщалось, что в результате обстрела населённого пункта Каменка-Днепровская пострадали семь мирных жителей."Со стороны города Никополь Днепропетровской области ВСУ осуществили артиллерийский обстрел с неустановленного орудия. Насчитали семь прилетов, предварительно, калибр 120 мм. В результате снаряды попали в жилые дома города Каменка-Днепровская, а также в продуктовый магазин, в результате чего произошло возгорание данного магазина", - сообщили в оперативных службах.Всего пострадали семь мирных жителей "с минно-взрывными травмами". "Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в приёмное отделение городской больницы", - говорится в сообщении.В оперативных службах ссылаясь на Минздрав Запорожской области сообщили, что в результате обстрела Каменки-Днепровской тяжело раненых среди мирных жителей нет. Двое находятся на амбулаторном лечении, пять человек госпитализированы, у всех осколочные ранения мягких тканей.
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запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Безопасность
Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу

Пострадавшим в результате семи прилетов по Каменке-Днепровской оказывают помощь

© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия обстрела украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области
Последствия обстрела украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия обстрела украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские боевики выпустили порядка семи боеприпасов по населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадавшие с минно-взрывными травмами доставлены в больницу, сообщили в среду журналистам в оперативных службах.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела населённого пункта Каменка-Днепровская пострадали семь мирных жителей.
"Со стороны города Никополь Днепропетровской области ВСУ осуществили артиллерийский обстрел с неустановленного орудия. Насчитали семь прилетов, предварительно, калибр 120 мм. В результате снаряды попали в жилые дома города Каменка-Днепровская, а также в продуктовый магазин, в результате чего произошло возгорание данного магазина", - сообщили в оперативных службах.
Всего пострадали семь мирных жителей "с минно-взрывными травмами". "Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в приёмное отделение городской больницы", - говорится в сообщении.
В оперативных службах ссылаясь на Минздрав Запорожской области сообщили, что в результате обстрела Каменки-Днепровской тяжело раненых среди мирных жителей нет. Двое находятся на амбулаторном лечении, пять человек госпитализированы, у всех осколочные ранения мягких тканей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБезопасность
 
 
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