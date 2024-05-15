https://ria.ru/20240515/kamenka-1946267151.html

Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу

Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу - РИА Новости, 15.05.2024

Пострадавших при обстреле Каменки-Днепровской доставили в больницу

Украинские боевики выпустили порядка семи боеприпасов по населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадавшие с минно-взрывными травмами... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:17

2024-05-15T20:17

2024-05-15T21:48

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские боевики выпустили порядка семи боеприпасов по населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадавшие с минно-взрывными травмами доставлены в больницу, сообщили в среду журналистам в оперативных службах.Ранее сообщалось, что в результате обстрела населённого пункта Каменка-Днепровская пострадали семь мирных жителей."Со стороны города Никополь Днепропетровской области ВСУ осуществили артиллерийский обстрел с неустановленного орудия. Насчитали семь прилетов, предварительно, калибр 120 мм. В результате снаряды попали в жилые дома города Каменка-Днепровская, а также в продуктовый магазин, в результате чего произошло возгорание данного магазина", - сообщили в оперативных службах.Всего пострадали семь мирных жителей "с минно-взрывными травмами". "Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставлены в приёмное отделение городской больницы", - говорится в сообщении.В оперативных службах ссылаясь на Минздрав Запорожской области сообщили, что в результате обстрела Каменки-Днепровской тяжело раненых среди мирных жителей нет. Двое находятся на амбулаторном лечении, пять человек госпитализированы, у всех осколочные ранения мягких тканей.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия, безопасность