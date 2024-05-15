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Сенатор высоко оценил работу врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 15.05.2024
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11:34 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kaliningrad-1946086958.html
Сенатор высоко оценил работу врио губернатора Калининградской области
Сенатор высоко оценил работу врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 15.05.2024
Сенатор высоко оценил работу врио губернатора Калининградской области
Опыт работы Алексея Беспрозванных на федеральном и региональном уровне позволит ему в кратчайшие сроки ознакомиться с ситуацией в Калининградской области,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:34
2024-05-15T11:34
политика
калининградская область
александр шендерюк-жидков
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Опыт работы Алексея Беспрозванных на федеральном и региональном уровне позволит ему в кратчайшие сроки ознакомиться с ситуацией в Калининградской области, экономика региона продолжит успешно развиваться под его руководством, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля. Алексей Беспрозванных ранее занимал должность замглавы Минпромторга. "Алексей Сергеевич опытный управленец, работавший и в регионе, и на руководящей должности в ключевом министерстве. Более того в самом министерстве он курировал в том числе и региональный вектор, потому не понаслышке знает ситуацию", - сказал сенатор РИА Новости. По словам Шендерюка-Жидкова, то санкционное давление, которое оказывается сейчас на Калининградскую область, требует прежде всего быстрой реакции на изменение экономической ситуации. "Уверен, что колоссальный опыт Алексея Сергеевича позволит ему в кратчайшие сроки погрузиться в ситуацию, а сама экономика региона продолжит успешно развиваться под его руководством", - заключил политик.
https://ria.ru/20240503/kaliningrad-1943710127.html
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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политика, калининградская область, александр шендерюк-жидков, владимир путин
Политика, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Путин
Сенатор высоко оценил работу врио губернатора Калининградской области

Сенатор от Калининграда высоко оценил опыт врио губернатора Беспрозванных

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Опыт работы Алексея Беспрозванных на федеральном и региональном уровне позволит ему в кратчайшие сроки ознакомиться с ситуацией в Калининградской области, экономика региона продолжит успешно развиваться под его руководством, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает пресс-служба Кремля. Алексей Беспрозванных ранее занимал должность замглавы Минпромторга.
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"Алексей Сергеевич опытный управленец, работавший и в регионе, и на руководящей должности в ключевом министерстве. Более того в самом министерстве он курировал в том числе и региональный вектор, потому не понаслышке знает ситуацию", - сказал сенатор РИА Новости.
По словам Шендерюка-Жидкова, то санкционное давление, которое оказывается сейчас на Калининградскую область, требует прежде всего быстрой реакции на изменение экономической ситуации. "Уверен, что колоссальный опыт Алексея Сергеевича позволит ему в кратчайшие сроки погрузиться в ситуацию, а сама экономика региона продолжит успешно развиваться под его руководством", - заключил политик.
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ПолитикаКалининградская областьАлександр Шендерюк-ЖидковВладимир Путин
 
 
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