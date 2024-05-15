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Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой - РИА Новости, 15.05.2024
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку",... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:21
2024-05-15T16:21
2024-05-15T17:29
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении исковых требований", — сказали в пресс-службе.В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, мероприятие вызвало резонанс в обществе.С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Суды рассмотрели три из них: от адвоката Александра Трещева, который требовал от МТС миллиард долларов; от православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; от активистки Александры Пак, просившей рубль."Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma.
https://ria.ru/20240503/vecherinke-1943635251.html
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Шоубиз, Москва, Анастасия Ивлеева, Лефортовский суд г. Москвы, Россия, Происшествия, Тюмень, МТС, Владимир Евтушенков, Александр Иншаков
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой
Суд отклонил иск к Ивлеевой и клубу "Мутабор" о компенсации за "голую вечеринку"