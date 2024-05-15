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Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой - РИА Новости, 15.05.2024
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Шоубиз
 
16:21 15.05.2024 (обновлено: 17:29 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ivleeva-1946184918.html
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой - РИА Новости, 15.05.2024
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку",... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:21
2024-05-15T17:29
шоубиз
москва
анастасия ивлеева
лефортовский суд г. москвы
россия
происшествия
тюмень
мтс
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении исковых требований", — сказали в пресс-службе.В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, мероприятие вызвало резонанс в обществе.С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Суды рассмотрели три из них: от адвоката Александра Трещева, который требовал от МТС миллиард долларов; от православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; от активистки Александры Пак, просившей рубль."Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma.
https://ria.ru/20240503/vecherinke-1943635251.html
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москва, анастасия ивлеева, лефортовский суд г. москвы, россия, происшествия, тюмень, мтс, владимир евтушенков, александр иншаков
Шоубиз, Москва, Анастасия Ивлеева, Лефортовский суд г. Москвы, Россия, Происшествия, Тюмень, МТС, Владимир Евтушенков, Александр Иншаков
Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой

Суд отклонил иск к Ивлеевой и клубу "Мутабор" о компенсации за "голую вечеринку"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований", — сказали в пресс-службе.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Ивлеева прокомментировала "голую вечеринку"
3 мая, 11:06
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, мероприятие вызвало резонанс в обществе.
С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Суды рассмотрели три из них: от адвоката Александра Трещева, который требовал от МТС миллиард долларов; от православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; от активистки Александры Пак, просившей рубль.
"Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс
3 мая, 11:29
 
ШоубизМоскваАнастасия ИвлееваЛефортовский суд г. МосквыРоссияПроисшествияТюменьМТСВладимир ЕвтушенковАлександр Иншаков
 
 
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