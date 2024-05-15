https://ria.ru/20240515/ivleeva-1946184918.html

Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой

Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой - РИА Новости, 15.05.2024

Суд отклонил четвертый иск о компенсации за "голую вечеринку" Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку",... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:21

2024-05-15T16:21

2024-05-15T17:29

шоубиз

москва

анастасия ивлеева

лефортовский суд г. москвы

россия

происшествия

тюмень

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455351_551:0:2939:1343_1920x0_80_0_0_44726936e7ddaa5baace13ef490fbc26.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил иск адвоката Ольги Лукмановой, требовавшей от ведущей Анастасии Ивлеевой и клуба "Мутабор" компенсацию за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении исковых требований", — сказали в пресс-службе.В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, мероприятие вызвало резонанс в обществе.С исками обращались к самому клубу, Ивлеевой, основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Суды рассмотрели три из них: от адвоката Александра Трещева, который требовал от МТС миллиард долларов; от православного активиста из Тюмени Юрия Рябцева; от активистки Александры Пак, просившей рубль."Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma.

https://ria.ru/20240503/vecherinke-1943635251.html

https://ria.ru/20240503/ivleeva-1943639235.html

москва

россия

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ивлеева, лефортовский суд г. москвы, россия, происшествия, тюмень, мтс, владимир евтушенков, александр иншаков