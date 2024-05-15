https://ria.ru/20240515/ipoteka-1946290523.html

В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет

В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет - РИА Новости, 15.05.2024

В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет

Правительство РФ не принимало решения о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше 6 лет, идет обсуждение, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:19

2024-05-15T23:19

2024-05-15T23:35

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ипотека

марат хуснуллин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Правительство РФ не принимало решения о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше 6 лет, идет обсуждение, сообщили в пресс-службе Минфина РФ."Решение о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет правительством РФ не принималось. В настоящий момент идет обсуждение с экспертами и ведомствами", - сообщили в Минфине.Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ею можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. В конце апреля "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может быть повышена до 12% для заемщиков с детьми от шести лет.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял РИА Новости, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве. Как сказал Хуснуллин, он считает, что ставка должна составлять 6%.

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россия, ипотека, марат хуснуллин, общество