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В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет
В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет - РИА Новости, 15.05.2024
В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет
Правительство РФ не принимало решения о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше 6 лет, идет обсуждение, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:19
2024-05-15T23:19
2024-05-15T23:35
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Правительство РФ не принимало решения о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше 6 лет, идет обсуждение, сообщили в пресс-службе Минфина РФ."Решение о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет правительством РФ не принималось. В настоящий момент идет обсуждение с экспертами и ведомствами", - сообщили в Минфине.Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ею можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. В конце апреля "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может быть повышена до 12% для заемщиков с детьми от шести лет.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял РИА Новости, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве. Как сказал Хуснуллин, он считает, что ставка должна составлять 6%.
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россия, ипотека, марат хуснуллин, общество
Россия, Ипотека, Марат Хуснуллин, Общество
В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет
В РФ обсуждают повышение ставки по ипотеке для семей с детьми старше шести лет