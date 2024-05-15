https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html

Путин запретил иноагентам избираться на выборах

Путин запретил иноагентам избираться на выборах - РИА Новости, 15.05.2024

Путин запретил иноагентам избираться на выборах

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней, он размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:10

2024-05-15T19:10

2024-05-15T21:18

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, для участия в выборах кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию.Закон предусматривает, что гражданина нельзя внести в реестр иностранных агентов, если он уже зарегистрировался для участия в выборах.При этом иноагенты и лица, включенные в список террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, а также жертвователями в их избирательные фонды. Кроме того, если действующие сенаторы и депутаты федеральных и региональных органов законодательной власти, органов местного самоуправления, а также губернаторы и мэры городов получают статус иностранного агента, то их полномочия прекращаются. Иноагент также не сможет претендовать на пост сенатора.Уточняется, что полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если их не исключат из этого списка в течение 180 дней после вступления закона в силу.Помимо этого, документ предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при наличии опечаток в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.Как поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, новая норма будет действовать на выборах в федеральные и региональные органы власти, органы публичной власти федеральной территории и местного самоуправления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, иноагенты, совет федерации рф, ирина рукавишникова