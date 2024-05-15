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Путин запретил иноагентам избираться на выборах - РИА Новости, 15.05.2024
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19:10 15.05.2024 (обновлено: 21:18 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html
Путин запретил иноагентам избираться на выборах
Путин запретил иноагентам избираться на выборах - РИА Новости, 15.05.2024
Путин запретил иноагентам избираться на выборах
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней, он размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:10
2024-05-15T21:18
политика
россия
владимир путин
иноагенты
совет федерации рф
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, для участия в выборах кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию.Закон предусматривает, что гражданина нельзя внести в реестр иностранных агентов, если он уже зарегистрировался для участия в выборах.При этом иноагенты и лица, включенные в список террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, а также жертвователями в их избирательные фонды. Кроме того, если действующие сенаторы и депутаты федеральных и региональных органов законодательной власти, органов местного самоуправления, а также губернаторы и мэры городов получают статус иностранного агента, то их полномочия прекращаются. Иноагент также не сможет претендовать на пост сенатора.Уточняется, что полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если их не исключат из этого списка в течение 180 дней после вступления закона в силу.Помимо этого, документ предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при наличии опечаток в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.Как поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, новая норма будет действовать на выборах в федеральные и региональные органы власти, органы публичной власти федеральной территории и местного самоуправления.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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политика, россия, владимир путин, иноагенты, совет федерации рф, ирина рукавишникова
Политика, Россия, Владимир Путин, иноагенты, Совет Федерации РФ, Ирина Рукавишникова
Путин запретил иноагентам избираться на выборах

Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, для участия в выборах кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию.
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Закон предусматривает, что гражданина нельзя внести в реестр иностранных агентов, если он уже зарегистрировался для участия в выборах.
При этом иноагенты и лица, включенные в список террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, а также жертвователями в их избирательные фонды.
Кроме того, если действующие сенаторы и депутаты федеральных и региональных органов законодательной власти, органов местного самоуправления, а также губернаторы и мэры городов получают статус иностранного агента, то их полномочия прекращаются.
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Иноагент также не сможет претендовать на пост сенатора.
Уточняется, что полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно, если их не исключат из этого списка в течение 180 дней после вступления закона в силу.
Помимо этого, документ предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при наличии опечаток в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
Как поясняла РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, новая норма будет действовать на выборах в федеральные и региональные органы власти, органы публичной власти федеральной территории и местного самоуправления.
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