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Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек - РИА Новости, 15.05.2024
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11:45 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/indoneziya-1946090593.html
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек - РИА Новости, 15.05.2024
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек
Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:45
2024-05-15T11:45
в мире
индонезия
суматра
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал Kompas TV со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.В результате многочасового дождя в минувшую субботу крупные холодные вулканические массы обрушились на одном из самых активных вулканов Индонезии на острове Суматра - Марапи, затопив дороги, дома и мечети. Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Индонезии в результате наводнений погибли 58 человек. "На сегодняшний день погибли 67 человек, 20 человек по-прежнему объявлены пропавшими", - сообщил телеканал.
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в мире, индонезия, суматра
В мире, Индонезия, Суматра
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек

Число жертв наводнений и схода лавы в Индонезии достигло 67 человек

© AP PhotoПоследствия наводнения в Суматре, Индонезия
Последствия наводнения в Суматре, Индонезия - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo
Последствия наводнения в Суматре, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал Kompas TV со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.
В результате многочасового дождя в минувшую субботу крупные холодные вулканические массы обрушились на одном из самых активных вулканов Индонезии на острове Суматра - Марапи, затопив дороги, дома и мечети. Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Индонезии в результате наводнений погибли 58 человек.
"На сегодняшний день погибли 67 человек, 20 человек по-прежнему объявлены пропавшими", - сообщил телеканал.
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