https://ria.ru/20240515/indoneziya-1946090593.html

Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек

Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек - РИА Новости, 15.05.2024

Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек

Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:45

2024-05-15T11:45

2024-05-15T11:45

в мире

индонезия

суматра

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал Kompas TV со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.В результате многочасового дождя в минувшую субботу крупные холодные вулканические массы обрушились на одном из самых активных вулканов Индонезии на острове Суматра - Марапи, затопив дороги, дома и мечети. Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Индонезии в результате наводнений погибли 58 человек. "На сегодняшний день погибли 67 человек, 20 человек по-прежнему объявлены пропавшими", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20240110/izverzhenie-1920440845.html

индонезия

суматра

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в мире, индонезия, суматра