https://ria.ru/20240515/indoneziya-1946090593.html
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек - РИА Новости, 15.05.2024
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек
Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:45
2024-05-15T11:45
2024-05-15T11:45
в мире
индонезия
суматра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932236147_0:74:3074:1803_1920x0_80_0_0_809e0690ddb0911873c1d13792e6246f.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и схода потоков холодной лавы в Индонезии достигло 67, 20 человек считаются пропавшими, сообщил индонезийский телеканал Kompas TV со ссылкой на национальное агентство по чрезвычайным ситуациям BNPB.В результате многочасового дождя в минувшую субботу крупные холодные вулканические массы обрушились на одном из самых активных вулканов Индонезии на острове Суматра - Марапи, затопив дороги, дома и мечети. Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Индонезии в результате наводнений погибли 58 человек. "На сегодняшний день погибли 67 человек, 20 человек по-прежнему объявлены пропавшими", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20240110/izverzhenie-1920440845.html
индонезия
суматра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932236147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01966ef6e9ddce87fa4d343538d92977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, суматра
В мире, Индонезия, Суматра
Число погибших при наводнениях в Индонезии достигло 67 человек
Число жертв наводнений и схода лавы в Индонезии достигло 67 человек