https://ria.ru/20240515/ii-1946084493.html
Правительство уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение
Правительство уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение - РИА Новости, 15.05.2024
Правительство уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" отметил, что правительство... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:25
2024-05-15T11:25
2024-05-15T11:25
общество
россия
михаил мишустин
здравоохранение
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" отметил, что правительство уделит особое внимание внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение, сообщается на сайте кабмина. По мнению премьера, для ведущих ученых и врачей из разных регионов форум является возможностью обсудить широкий круг вопросов, обменяться опытом, а также наметить пути совместной деятельности. "Президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы в центре системы здравоохранения всегда находился человек и его благополучие. Для этого правительство продолжит модернизацию первичного звена, укрепление инфраструктуры, обновление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Особое внимание будет уделено внедрению систем на основе искусственного интеллекта", - говорится в телеграмме. Также будет уделено внимание созданию передовых технологий, направленных на активное долголетие, сбережение здоровья, включая новые медизделия, лекарства, тканевую инженерию и биомедицинские клеточные продукты. Мишустин выразил уверенность, что дискуссии позволят выработать конкретные меры для современного развития отрасли, сохранения здоровья миллионов россиян. Российский премьер пожелал участникам плодотворной работы, конструктивного общения и успехов. Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" является крупнейшим ежегодным общественным междисциплинарным мероприятием, посвящённым вопросам формирования здорового образа жизни и охраны здоровья граждан РФ.
https://ria.ru/20230926/ii-1898754982.html
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
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общество, россия, михаил мишустин, здравоохранение, искусственный интеллект (ии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здравоохранение, Искусственный интеллект (ИИ)
Правительство уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение
Мишустин: кабмин уделит особое внимание внедрению ИИ в систему здравоохранения
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
в приветствии участникам Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России" отметил, что правительство уделит особое внимание внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение, сообщается на сайте кабмина.
По мнению премьера, для ведущих ученых и врачей из разных регионов форум является возможностью обсудить широкий круг вопросов, обменяться опытом, а также наметить пути совместной деятельности.
"Президент в послании Федеральному Собранию поставил задачу, чтобы в центре системы здравоохранения всегда находился человек и его благополучие. Для этого правительство продолжит модернизацию первичного звена, укрепление инфраструктуры, обновление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Особое внимание будет уделено внедрению систем на основе искусственного интеллекта", - говорится в телеграмме.
Также будет уделено внимание созданию передовых технологий, направленных на активное долголетие, сбережение здоровья, включая новые медизделия, лекарства, тканевую инженерию и биомедицинские клеточные продукты.
Мишустин выразил уверенность, что дискуссии позволят выработать конкретные меры для современного развития отрасли, сохранения здоровья миллионов россиян. Российский премьер пожелал участникам плодотворной работы, конструктивного общения и успехов.
Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" является крупнейшим ежегодным общественным междисциплинарным мероприятием, посвящённым вопросам формирования здорового образа жизни и охраны здоровья граждан РФ.