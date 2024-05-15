https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html

"Вопреки планам". США потеряли важного союзника в борьбе с Россией

"Вопреки планам". США потеряли важного союзника в борьбе с Россией - РИА Новости, 15.05.2024

"Вопреки планам". США потеряли важного союзника в борьбе с Россией

Парламент Грузии в третьем чтении принял закон об иностранных агентах, который оппозиция называет "российским". За — 84 голоса, против — 30. По домам депутаты... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:03

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ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Парламент Грузии в третьем чтении принял закон об иностранных агентах, который оппозиция называет "российским". За — 84 голоса, против — 30. По домам депутаты правящей "Грузинской мечты" расходились в сопровождении спецназа. Завершится ли этим политический кризис в стране — в материале РИА Новости.Куда приводят мечтыДиалога у сторонников и противников законопроекта не получилось. В парламенте обсуждали не сам документ, о котором, кажется, все уже давно сказано, а то, что последние несколько месяцев происходит на улицах Тбилиси. Причем дискуссию вели совсем в непарламентских выражениях. В частности, глава фракции "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили выразил такое мнение: у Дмитрия Самхарадзе ("Грузинская мечта") "вместо головы мусорное ведро" и партии он нужен только для того, чтобы избивать молодежь. Самхарадзе, который до этого сам провоцировал Хабеишвили, кинулся в драку.Оппозиционеры заранее предупредили, что не поддержат документ. Замглавы фракции ЕНД Георгий Ботковели назвал предложения властей подумать над поправками категорически неприемлемым для страны фарсом. В свою очередь, представитель "Группы реформ" Теона Акубардия заверила, что Грузия обязательно вступит в Евросоюз и никогда не вернется под влияние России, как бы к этому ни стремились нынешние власти.Разумеется, США и ЕС — на стороне оппозиции. Глава фонда USAID Саманта Пауэр тревожится: новый закон задушит гражданское общество и независимые СМИ. Министры иностранных дел 12 стран ЕС, включая Францию и Германию, призвали защитить европейское будущее Грузии. Группа депутатов Европарламента потребовала ввести санкции против всех, кто причастен к подготовке и принятию скандального документа.Провластные грузинские телеканалы, включая "Имеди" и "Рустави 2", сообщили, что под американские санкции может попасть Бидзина Иванишвили — основатель "Грузинской мечты" и неформальный глава государства. Недаром в закавказскую республику прилетел замглавы Госдепа по делам Европы и Евразии, координатор по вопросам санкционной политики Джим О’Брайен. По сведениям местных медиа, он намеревался угрожать Иванишвили, заставляя его отказаться от закона об иноагентах, по крайней мере, в нынешнем виде.Олигарх отказался встречаться с американцем. С О’Брайеном побеседовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Стороны обменялись мнениями о развитии Грузии за последние несколько лет, говорится в официальном коммюнике.Другой мирБеспорядки на улицах Тбилиси продолжаются. В субботу, 11 мая, в центре столицы собрались около 200 тысяч человек. Студенты 38 вузов объявили забастовку. Силовики уже не стесняются бить демонстрантов руками и ногами. Пускали в ход газ и водометы. Власти указывают, что полиция действует соразмерно возникшим вызовам.Утром 13 мая парламент окружили протестующие. Понадобилось несколько сотен спецназовцев, чтобы разблокировать вход. Юридический комитет нацсобрания утвердил законопроект за минуту и семь секунд. Оппозиционеры не успели попасть на заседание.Кобахидзе утверждает, что закон одобряет больше 60% населения, а в принципе с необходимостью навести порядок с общественными организациями согласны все 80. Также он отметил, что, по его информации, среди избирателей с высоким уровнем IQ партию власти поддерживают 73,8%. За кого голосуют грузины "поглупее", не уточнил.Назад в будущееМосква с пониманием относится к сложившейся ситуации. "Мы, с одной стороны, видим сильное желание руководства Грузии застраховать свою страну от явного вмешательства во внутренние дела, собственно, как это делает подавляющее большинство стран мира. Мы также слышим угрозу введения санкций против Грузии, если она примет тот или иной закон, но что это, как не вмешательство во внутренние дела Грузии", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Тбилиси.Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ, поскольку это выбор между "европейской и российской Грузией". Она понимает, что "Грузинская мечта" без проблем преодолеет ее запрет, но надеется на проигрыш партии власти осенью, на парламентских выборах.Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов считает, что на самом деле борьба вокруг законопроекта — это предлог, который оппозиция хочет использовать для совершения госпереворота."Зурабишвили наложит вето, парламент его преодолеет. Оппозиция при всемерной поддержке Запада продолжит давить на правительство через улицу. Если "Грузинская мечта" проиграет, страну втянут в конфликт с Россией, чтобы помочь Украине. Но у партии власти сильные позиции, большая часть населения не хочет идти по украинскому пути", — сказал он в беседе с РИА Новости. По его мнению, эти протесты не подрывают авторитет правящей элиты, а укрепляют его. Власти демонстрируют, что способны справиться с инициированными из-за границы беспорядками и сохранить стабильность.Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе тоже полагает, что оппозиция попытается продлить протесты до парламентских выборов. Но закон об иноагентах заработает в самое ближайшее время, даже в случае вето. "Может, на первых порах — неформально, но власти дали понять, что никому не позволят раскачивать ситуацию. Если Тбилиси проявит твердость в отстаивании национальных интересов, даже США будут бессильны. Фактически сегодня вопрос стоит о том, кому управлять Грузией: грузинам или американцам", — рассуждает он.Конечно, иноагенты приложат максимум усилий к тому, чтобы переманить на свою сторону как можно больше людей, добавляет специалист. Если учесть, что в миллионом Тбилиси в беспорядках участвуют более 100 тысяч человек, определенного успеха они добились. Но все решат выборы. И у "Грузинской мечты" есть все шансы победить.

https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили, протесты в грузии против закона об иноагентах