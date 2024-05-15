https://ria.ru/20240515/gladkov-1946042993.html
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 15.05.2024
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты несколько воздушных целей, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:27
2024-05-15T05:27
2024-05-15T06:07
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты несколько воздушных целей, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как уточнил Гладков, в поселке Дубовое из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пострадали два человека: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги. Их отправили в больницу.В Белгородском районе после отражения воздушной атаки в поселке Дубовое различные повреждены семь частных домов: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, есть повреждения линии электропередачи, а в селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения."Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
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белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Гладков: над Белгородом сбили несколько воздушных целей, пострадали два человека