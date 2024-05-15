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В Совфеде оценили идею отказаться от понятия "бакалавриат" - РИА Новости, 15.05.2024
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12:58 15.05.2024 (обновлено: 14:48 15.05.2024)
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В Совфеде оценили идею отказаться от понятия "бакалавриат"
В Совфеде оценили идею отказаться от понятия "бакалавриат" - РИА Новости, 15.05.2024
В Совфеде оценили идею отказаться от понятия "бакалавриат"
Решение отказаться от понятия "бакалавриат" поможет вернуть выпускникам былой уровень подготовки, так как уровень подготовки бакалавриата значительно уступает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:58
2024-05-15T14:48
общество
россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Решение отказаться от понятия "бакалавриат" поможет вернуть выпускникам былой уровень подготовки, так как уровень подготовки бакалавриата значительно уступает программам специалитета, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года не будет, будут высшее образование и высшее специализированное образование, сообщил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Система высшего образования не должна быть разделена на несколько разных этапов. Уровень подготовки, полученный за 4 года бакалавриата, значительно уступает подготовке по программам специалитета. Таким образом, бакалавры и специалисты не равны между собой, несмотря на все попытки навязать эту идею", - подчеркнул Гибатдинов. По словам сенатора, решение отказаться от бакалавриата "поможет вернуть нашим выпускникам былой уровень подготовки". "Бакалавриат — одно из неприятных последствий Болонского процесса, который фактически был навязан нашей стране. Основной приоритетной задачей указа президента является реформирование национальной системы высшего образования, что подразумевает под собой уход от западных лекал", - резюмировал парламентарий. -0-
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общество, россия, валерий фальков, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Совет Федерации РФ, Навигатор абитуриента
В Совфеде оценили идею отказаться от понятия "бакалавриат"

Гибатдинов: отказ от понятия "бакалавриат" поможет вернуть былую подготовку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Решение отказаться от понятия "бакалавриат" поможет вернуть выпускникам былой уровень подготовки, так как уровень подготовки бакалавриата значительно уступает программам специалитета, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
Понятия "бакалавр" в системе высшего образования РФ с 2025 года не будет, будут высшее образование и высшее специализированное образование, сообщил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«
"Система высшего образования не должна быть разделена на несколько разных этапов. Уровень подготовки, полученный за 4 года бакалавриата, значительно уступает подготовке по программам специалитета. Таким образом, бакалавры и специалисты не равны между собой, несмотря на все попытки навязать эту идею", - подчеркнул Гибатдинов.
По словам сенатора, решение отказаться от бакалавриата "поможет вернуть нашим выпускникам былой уровень подготовки".
"Бакалавриат — одно из неприятных последствий Болонского процесса, который фактически был навязан нашей стране. Основной приоритетной задачей указа президента является реформирование национальной системы высшего образования, что подразумевает под собой уход от западных лекал", - резюмировал парламентарий. -0-
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