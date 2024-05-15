https://ria.ru/20240515/general-1946033338.html

Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России

Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России - РИА Новости, 15.05.2024

Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России

Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на "втором этапе" наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу "Вышка" украинский генерал в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T02:18

2024-05-15T02:18

2024-05-15T02:18

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

сумы

игорь романенко

виталий ганчев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на "втором этапе" наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу "Вышка" украинский генерал в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь РоманенкоКак утверждает генерал, российская армия занимается подготовкой резервов, их обеспечением вооружением и техникой, а также формированием новых группировок."Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент", — заявил он, предположив, что по времени это якобы может быть "конец мая — начало июня".По словам Романенко, эти группировки могут действовать не только на Харьковском направлении."Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, <…> то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом – речь шла про Сумы или куда угодно при необходимости", — предупредил генерал.Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945901723.html

россия

харьковская область

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, сумы, игорь романенко, виталий ганчев, вооруженные силы украины