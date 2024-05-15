Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России
Генерал Романенко: Россия может начать второй этап наступления в конце мая
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на "втором этапе" наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу "Вышка" украинский генерал в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко
Как утверждает генерал, российская армия занимается подготовкой резервов, их обеспечением вооружением и техникой, а также формированием новых группировок.
"Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент", — заявил он, предположив, что по времени это якобы может быть "конец мая — начало июня".
По словам Романенко, эти группировки могут действовать не только на Харьковском направлении.
"Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, <…> то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом – речь шла про Сумы или куда угодно при необходимости", — предупредил генерал.
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.