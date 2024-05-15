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Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:18 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/general-1946033338.html
Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России
Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России - РИА Новости, 15.05.2024
Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России
Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на "втором этапе" наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу "Вышка" украинский генерал в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:18
2024-05-15T02:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
сумы
игорь романенко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на "втором этапе" наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу "Вышка" украинский генерал в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь РоманенкоКак утверждает генерал, российская армия занимается подготовкой резервов, их обеспечением вооружением и техникой, а также формированием новых группировок."Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент", — заявил он, предположив, что по времени это якобы может быть "конец мая — начало июня".По словам Романенко, эти группировки могут действовать не только на Харьковском направлении."Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, &lt;…&gt; то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом – речь шла про Сумы или куда угодно при необходимости", — предупредил генерал.Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html
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харьковская область
сумы
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россия, харьковская область, сумы, игорь романенко, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Сумы, Игорь Романенко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Конец мая. Украинский генерал испугался нового удара России

Генерал Романенко: Россия может начать второй этап наступления в конце мая

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на "втором этапе" наступления в конце мая, заявил YouTube-каналу "Вышка" украинский генерал в отставке, бывший замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко
Как утверждает генерал, российская армия занимается подготовкой резервов, их обеспечением вооружением и техникой, а также формированием новых группировок.
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"Если это удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления, о котором говорил наш президент", — заявил он, предположив, что по времени это якобы может быть "конец мая — начало июня".
По словам Романенко, эти группировки могут действовать не только на Харьковском направлении.
"Если они увидят, что тут слабое место и будет целесообразно, <…> то будет принято решение применять эту вновь сформированную группировку на этом направлении или использовать на другом – речь шла про Сумы или куда угодно при необходимости", — предупредил генерал.
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСумыИгорь РоманенкоВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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