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Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 15.05.2024 (обновлено: 13:50 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ganchev-1946128406.html
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев
Противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:46
2024-05-15T13:50
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
специальная военная операция на украине
волчанск
виталий ганчев
украина
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", - сказал Ганчев.Сегодня в сводке Минобороны РФ сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20240515/minoborony-1946121168.html
россия
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Виталий Ганчев, Украина
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев

Ганчев: противник уже открыто признает потерю Волчанска, но там еще идет бой

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", - сказал Ганчев.
Сегодня в сводке Минобороны РФ сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВолчанскВиталий ГанчевУкраина
 
 
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