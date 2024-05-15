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Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев
Противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:46
2024-05-15T13:46
2024-05-15T13:50
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вооруженные силы украины
харьковская область
специальная военная операция на украине
волчанск
виталий ганчев
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", - сказал Ганчев.Сегодня в сводке Минобороны РФ сообщалось об освобождении еще двух населенных пунктов в Харьковской области.
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Противник уже открыто признает потерю Волчанска, но бои идут, заявил Ганчев
Ганчев: противник уже открыто признает потерю Волчанска, но там еще идет бой