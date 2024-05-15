https://ria.ru/20240515/ganchev-1946127479.html

На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев

На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024

На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев

Оборона ВСУ сыпется на сватовско-купянском направлении, что вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений, сообщил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:42

2024-05-15T13:42

2024-05-15T14:06

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

виталий ганчев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914955_0:81:3073:1810_1920x0_80_0_0_fb34495f5d74fd3eb0ab384b2b91782d.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Оборона ВСУ сыпется на сватовско-купянском направлении, что вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Есть также определенные результаты и на других участках харьковского фронта, например, на сватовско-купянском. Оборона укронацистов сыпется со всех сторон, что в частности вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений", - сказал Ганчев.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация, и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240515/ganchev-1946128406.html

россия

харьковская область

волчанск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, украина