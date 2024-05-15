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На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев
На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024
На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев
Оборона ВСУ сыпется на сватовско-купянском направлении, что вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений, сообщил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:42
2024-05-15T13:42
2024-05-15T14:06
вооруженные силы украины
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харьковская область
волчанск
виталий ганчев
украина
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Оборона ВСУ сыпется на сватовско-купянском направлении, что вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Есть также определенные результаты и на других участках харьковского фронта, например, на сватовско-купянском. Оборона укронацистов сыпется со всех сторон, что в частности вынуждает их подтягивать подразделения с других направлений", - сказал Ганчев.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация, и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240515/ganchev-1946128406.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск, виталий ганчев, украина
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Виталий Ганчев, Украина
На сватовско-купянском направлении оборона ВСУ сыпется, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ подтягивают резервы на сватовско-купянском направлении