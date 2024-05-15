https://ria.ru/20240515/fsvts-1946246733.html
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится
Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:48
2024-05-15T18:48
2024-05-15T18:52
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
технологии
экономика
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "Несомненно, роль Министерства обороны никто не уменьшал, потому что все поставки за рубеж, все переговоры, касающиеся перспективных тем так или иначе, без согласования с Минобороны невозможны", - сказал Шугаев журналистам.
https://ria.ru/20240513/shoygu-1945719937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), технологии, экономика
Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Технологии, Экономика
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится
Шугаев: ФСВТС не может вести поставки и переговоры без ведома Минобороны