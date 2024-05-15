https://ria.ru/20240515/fsvts-1946246733.html

Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится

Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится - РИА Новости, 15.05.2024

Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится

Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:48

2024-05-15T18:48

2024-05-15T18:52

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

технологии

экономика

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "Несомненно, роль Министерства обороны никто не уменьшал, потому что все поставки за рубеж, все переговоры, касающиеся перспективных тем так или иначе, без согласования с Минобороны невозможны", - сказал Шугаев журналистам.

https://ria.ru/20240513/shoygu-1945719937.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), технологии, экономика