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Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится - РИА Новости, 15.05.2024
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18:48 15.05.2024 (обновлено: 18:52 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fsvts-1946246733.html
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится
Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:48
2024-05-15T18:52
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
технологии
экономика
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "Несомненно, роль Министерства обороны никто не уменьшал, потому что все поставки за рубеж, все переговоры, касающиеся перспективных тем так или иначе, без согласования с Минобороны невозможны", - сказал Шугаев журналистам.
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дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), технологии, экономика
Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Технологии, Экономика
Шугаев: роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшится

Шугаев: ФСВТС не может вести поставки и переговоры без ведома Минобороны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Роль Минобороны в военно-техническом сотрудничестве не уменьшена, все поставки за рубеж и переговоры невозможны без согласования с министерством, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Несомненно, роль Министерства обороны никто не уменьшал, потому что все поставки за рубеж, все переговоры, касающиеся перспективных тем так или иначе, без согласования с Минобороны невозможны", - сказал Шугаев журналистам.
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ТехнологииЭкономика
 
 
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