https://ria.ru/20240515/fsvts-1946243449.html
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС
Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:40
2024-05-15T18:40
2024-05-15T18:41
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
политика
дмитрий шугаев
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором."У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет - я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.
https://ria.ru/20240515/genshtab-1946164259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), политика, дмитрий шугаев
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Политика, Дмитрий Шугаев
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС
Директор Шугаев: в руководстве ФСВТС не произошло никаких изменений
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором.
"У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет - я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.
Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.