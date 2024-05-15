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Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС - РИА Новости, 15.05.2024
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18:40 15.05.2024 (обновлено: 18:41 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fsvts-1946243449.html
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС - РИА Новости, 15.05.2024
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС
Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:40
2024-05-15T18:41
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
политика
дмитрий шугаев
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором."У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет - я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.
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федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), политика, дмитрий шугаев
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Политика, Дмитрий Шугаев
Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС

Директор Шугаев: в руководстве ФСВТС не произошло никаких изменений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором.
"У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет - я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.
Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ПолитикаДмитрий Шугаев
 
 
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