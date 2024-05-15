https://ria.ru/20240515/fsvts-1946243449.html

Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС

Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС - РИА Новости, 15.05.2024

Шугаев сообщил, что остается директором ФСВТС

Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:40

2024-05-15T18:40

2024-05-15T18:41

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

политика

дмитрий шугаев

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что в руководстве службы никаких изменений нет, он остается директором."У меня никаких изменений нет, никаких указаний нет - я как осуществлял круг полномочий директора федеральной службы, так и остаюсь", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли кадровые перестановки в руководстве ФСВТС после того, как она перестала быть подведомственна Минобороны.Он добавил, что директора федеральной службы назначает президент, так было и раньше - до внесенных сейчас изменений.

https://ria.ru/20240515/genshtab-1946164259.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), политика, дмитрий шугаев