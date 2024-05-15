https://ria.ru/20240515/frs-1946037084.html

ФРС США заявила о росте просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость

ФРС США заявила о росте просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость - РИА Новости, 15.05.2024

ФРС США заявила о росте просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость

Финансовая система США столкнулась с ростом просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость до пятилетнего максимума и по потребительскими займам, говорится... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:32

2024-05-15T03:32

2024-05-15T03:32

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Финансовая система США столкнулась с ростом просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость до пятилетнего максимума и по потребительскими займам, говорится в заявлении заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Майкла Барра. "Уровень просрочек растет среди определенных кредитов на коммерческую недвижимость, например, обеспеченных офисными помещениями, а также в ряде секторов потребительского кредитования", - говорится во вступительной речи его выступления перед комитетом по финансовым сервисам палаты представителей, намеченном на среду. Отмечается, что уровень просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость уже достиг пятилетнего максимума. Кроме того, по данным замглавы Федрезерва, растут просрочки по кредитным картам и автокредитам населения. В тексте указывается, что американские банки уже повысили ожидаемые уровни потерь от просрочек по кредитам и финансовой системе США нужно быть готовой к предстоящим убыткам, но при этом продолжать исполнять свою "жизненно важную роль" в кредитовании бизнеса и населения.

https://ria.ru/20231128/inflyatsiya-1912495117.html

https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897430100.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша