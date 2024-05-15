https://ria.ru/20240515/forum-1946123333.html

Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае

Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае - РИА Новости, 15.05.2024

Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае

Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA 21-22 мая, на нем расскажут о тайм-менеджменте, тонкостях обращения с... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:43

2024-05-15T13:43

2024-05-15T13:43

твой бизнес

приморский край

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA 21-22 мая, на нем расскажут о тайм-менеджменте, тонкостях обращения с личными финансами, командной эффективности и других особенностях ведения бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. В качестве спикеров приглашены ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности, основатель российской школы тайм-менеджмента, автор книг-бестселлеров по управлению временем Глеб Архангельский, а также тренер по финансовому развитию в России и СНГ, блогер, основатель и руководитель "Клуба миллионеров" Максим Темченко. "Мы подготовили насыщенную программу. Первый день предусмотрен для самозанятых и начинающих предпринимателей, второй – для опытных бизнесменов", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края Михаил Фролов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что участники форума смогут познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и получить полезные навыки для бизнеса. Центр "Мой бизнес" оказывает услуги и меры поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240507/vladivostok-1944373147.html

https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, россия, владимир путин, снг, твой бизнес – новости