Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае
© Фото : правительство Приморского краяФорум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA 21-22 мая, на нем расскажут о тайм-менеджменте, тонкостях обращения с личными финансами, командной эффективности и других особенностях ведения бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
В качестве спикеров приглашены ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности, основатель российской школы тайм-менеджмента, автор книг-бестселлеров по управлению временем Глеб Архангельский, а также тренер по финансовому развитию в России и СНГ, блогер, основатель и руководитель "Клуба миллионеров" Максим Темченко.
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"Мы подготовили насыщенную программу. Первый день предусмотрен для самозанятых и начинающих предпринимателей, второй – для опытных бизнесменов", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края Михаил Фролов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что участники форума смогут познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и получить полезные навыки для бизнеса.
Центр "Мой бизнес" оказывает услуги и меры поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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