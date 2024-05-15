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Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае - РИА Новости, 15.05.2024
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Твой бизнес
 
13:43 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/forum-1946123333.html
Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае
Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае - РИА Новости, 15.05.2024
Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае
Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA 21-22 мая, на нем расскажут о тайм-менеджменте, тонкостях обращения с... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:43
2024-05-15T13:43
твой бизнес
приморский край
россия
владимир путин
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твой бизнес – новости
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет на площадке Vladivostok Grand Hotel &amp; SPA 21-22 мая, на нем расскажут о тайм-менеджменте, тонкостях обращения с личными финансами, командной эффективности и других особенностях ведения бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. В качестве спикеров приглашены ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности, основатель российской школы тайм-менеджмента, автор книг-бестселлеров по управлению временем Глеб Архангельский, а также тренер по финансовому развитию в России и СНГ, блогер, основатель и руководитель "Клуба миллионеров" Максим Темченко. "Мы подготовили насыщенную программу. Первый день предусмотрен для самозанятых и начинающих предпринимателей, второй – для опытных бизнесменов", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края Михаил Фролов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что участники форума смогут познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и получить полезные навыки для бизнеса. Центр "Мой бизнес" оказывает услуги и меры поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240507/vladivostok-1944373147.html
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приморский край, россия, владимир путин, снг, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Приморский край, Россия, Владимир Путин, СНГ, Твой бизнес – новости

Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае

© Фото : правительство Приморского краяФорум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет 21-22 мая в Приморском крае
Форум Мой бизнес. Бизнес у моря пройдет 21-22 мая в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : правительство Приморского края
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Бизнес у моря" пройдет на площадке Vladivostok Grand Hotel & SPA 21-22 мая, на нем расскажут о тайм-менеджменте, тонкостях обращения с личными финансами, командной эффективности и других особенностях ведения бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
В качестве спикеров приглашены ведущий российский эксперт в области личной и бизнес-эффективности, основатель российской школы тайм-менеджмента, автор книг-бестселлеров по управлению временем Глеб Архангельский, а также тренер по финансовому развитию в России и СНГ, блогер, основатель и руководитель "Клуба миллионеров" Максим Темченко.
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Приморские предприниматели примут участие в форуме во Владивостоке
7 мая, 12:51
«
"Мы подготовили насыщенную программу. Первый день предусмотрен для самозанятых и начинающих предпринимателей, второй – для опытных бизнесменов", - сказал руководитель Центра поддержки предпринимательства Приморского края Михаил Фролов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что участники форума смогут познакомиться с единомышленниками, найти партнеров и получить полезные навыки для бизнеса.
Центр "Мой бизнес" оказывает услуги и меры поддержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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