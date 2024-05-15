https://ria.ru/20240515/forum-1946093260.html

"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля

"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля - РИА Новости, 15.05.2024

"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля

Восьмой ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:28

2024-05-15T12:28

2024-05-15T12:28

экономика

владивосток

дальний восток

восточная сибирь

восточный нефтегазовый форум 2016

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восьмой ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля, сообщается на сайте мероприятия. В этом году в форуме примут участие больше 150 человек - коммерческие и технические руководители предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа региона Дальнего Востока и Восточной Сибири, представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний. В рамках форума представят более 40 крупнейших нефтегазовых проектов, которые планируют построить и реализовать до 2035 года и позднее. Кроме того, участники обсудят практики в импортозамещении и внедрение инноваций в производство. В программу форума также включена фокус-сессия про развитие энергетического сектора: динамика газификации регионов, перспективы СПГ-проектов. Одна из важных тем, которую также планируют обсудить на форуме, - разворот на Восток. Эксперты поговорят о выходе на новые рынки сбыта, отладке маршрутов, ребалансировке спроса.

https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html

владивосток

дальний восток

восточная сибирь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, владивосток, дальний восток, восточная сибирь, восточный нефтегазовый форум 2016