https://ria.ru/20240515/forum-1946093260.html
"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля
"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля - РИА Новости, 15.05.2024
"Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля
Восьмой ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:28
2024-05-15T12:28
2024-05-15T12:28
экономика
владивосток
дальний восток
восточная сибирь
восточный нефтегазовый форум 2016
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восьмой ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля, сообщается на сайте мероприятия. В этом году в форуме примут участие больше 150 человек - коммерческие и технические руководители предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа региона Дальнего Востока и Восточной Сибири, представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний. В рамках форума представят более 40 крупнейших нефтегазовых проектов, которые планируют построить и реализовать до 2035 года и позднее. Кроме того, участники обсудят практики в импортозамещении и внедрение инноваций в производство. В программу форума также включена фокус-сессия про развитие энергетического сектора: динамика газификации регионов, перспективы СПГ-проектов. Одна из важных тем, которую также планируют обсудить на форуме, - разворот на Восток. Эксперты поговорят о выходе на новые рынки сбыта, отладке маршрутов, ребалансировке спроса.
https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html
владивосток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, дальний восток, восточная сибирь, восточный нефтегазовый форум 2016
Экономика, Владивосток, Дальний Восток, Восточная Сибирь, Восточный нефтегазовый форум 2016
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Восьмой ежегодный международный инвестиционный форум и выставка "Восточный нефтегазовый форум" пройдет во Владивостоке 3-4 июля, сообщается на сайте мероприятия.
В этом году в форуме примут участие больше 150 человек - коммерческие и технические руководители предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа региона Дальнего Востока
и Восточной Сибири
, представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний.
В рамках форума представят более 40 крупнейших нефтегазовых проектов, которые планируют построить и реализовать до 2035 года и позднее.
Кроме того, участники обсудят практики в импортозамещении и внедрение инноваций в производство. В программу форума также включена фокус-сессия про развитие энергетического сектора: динамика газификации регионов, перспективы СПГ-проектов.
Одна из важных тем, которую также планируют обсудить на форуме, - разворот на Восток. Эксперты поговорят о выходе на новые рынки сбыта, отладке маршрутов, ребалансировке спроса.