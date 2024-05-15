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В Совфеде высказались о покушении на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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22:09 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946283004.html
В Совфеде высказались о покушении на Фицо
В Совфеде высказались о покушении на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
В Совфеде высказались о покушении на Фицо
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это чудовищное преступление, на Западе не хотят пускать во власть политиков, отстаивающих национальные... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:09
2024-05-15T22:09
украина
россия
константин долгов
словакия
в мире
роберт фицо
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это чудовищное преступление, на Западе не хотят пускать во власть политиков, отстаивающих национальные интересы своих стран, написал в своем Telegram-канале сенатор РФ Константин Долгов. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу. "Скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Действительно чудовищное преступление. Как же не хотят сильные западного мира пускать во власть политиков, отстаивающих национальные интересы своих стран", - отметил Долгов. По его словам, Фицо еще и мудрый политик, понимающий "всю бессмысленность и историческую обреченность конфронтации с Россией". "Сил ему и Божьей помощи! Таких, как он, на Западе неизбежно будет становиться все больше", - уверен Долгов. Премьер-министр Словакии выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
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украина, россия, константин долгов, словакия, в мире, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
Украина, Россия, Константин Долгов, Словакия, В мире, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Совфеде высказались о покушении на Фицо

Долгов связал ситуацию с Фицо с нежеланием Запада иметь политиков за нацинтересы

© AFP 2024Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это чудовищное преступление, на Западе не хотят пускать во власть политиков, отстаивающих национальные интересы своих стран, написал в своем Telegram-канале сенатор РФ Константин Долгов.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"Скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Действительно чудовищное преступление. Как же не хотят сильные западного мира пускать во власть политиков, отстаивающих национальные интересы своих стран", - отметил Долгов.
По его словам, Фицо еще и мудрый политик, понимающий "всю бессмысленность и историческую обреченность конфронтации с Россией". "Сил ему и Божьей помощи! Таких, как он, на Западе неизбежно будет становиться все больше", - уверен Долгов.
Премьер-министр Словакии выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
© AFP 2024Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
 
УкраинаРоссияКонстантин ДолговСловакияВ миреРоберт ФицоНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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