https://ria.ru/20240515/fitso-1946273403.html
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии
Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:54
2024-05-15T20:54
2024-05-15T20:54
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роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего выздоровления, говорится в сообщении министерства иностранных дел. "Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшем сегодня, 15 мая. Подтверждая свое твердое неприятие любых актов политического насилия, Бразилия желает премьер-министру Фицо скорейшего выздоровления и выражает свою солидарность с народом и правительством Словакии", - сказано в коммюнике на сайте внешнеполитического ведомства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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в мире, словакия, бразилия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Бразилия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии
МИД Бразилии: правительство с ужасом узнало о нападении на премьера Словакии
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего выздоровления, говорится в сообщении министерства иностранных дел.
"Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшем сегодня, 15 мая. Подтверждая свое твердое неприятие любых актов политического насилия, Бразилия желает премьер-министру Фицо скорейшего выздоровления и выражает свою солидарность с народом и правительством Словакии", - сказано в коммюнике на сайте внешнеполитического ведомства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине
, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО
, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию
обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.