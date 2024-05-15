Рейтинг@Mail.ru
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946273403.html
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии
Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:54
2024-05-15T20:54
в мире
словакия
бразилия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231552_0:292:2818:1877_1920x0_80_0_0_af52b83d5bac466df1393a303d678fa4.jpg
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего выздоровления, говорится в сообщении министерства иностранных дел. "Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшем сегодня, 15 мая. Подтверждая свое твердое неприятие любых актов политического насилия, Бразилия желает премьер-министру Фицо скорейшего выздоровления и выражает свою солидарность с народом и правительством Словакии", - сказано в коммюнике на сайте внешнеполитического ведомства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/fitso-1946209989.html
словакия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231552_69:0:2572:1877_1920x0_80_0_0_62f0b38361c91a6374237037f8845b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, бразилия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Бразилия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии

МИД Бразилии: правительство с ужасом узнало о нападении на премьера Словакии

© AFP 2024 / AFPTVПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / AFPTV
Покушение на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего выздоровления, говорится в сообщении министерства иностранных дел.
"Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшем сегодня, 15 мая. Подтверждая свое твердое неприятие любых актов политического насилия, Бразилия желает премьер-министру Фицо скорейшего выздоровления и выражает свою солидарность с народом и правительством Словакии", - сказано в коммюнике на сайте внешнеполитического ведомства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Шольц осудил покушение на Фицо
Вчера, 17:27
 
В миреСловакияБразилияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала