https://ria.ru/20240515/fitso-1946273403.html

МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии

МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

МИД Бразилии осуждает нападение на премьера Словакии

Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:54

2024-05-15T20:54

2024-05-15T20:54

в мире

словакия

бразилия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом узнало" о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, твердо не приемлет никакое политическое насилие и желает ему скорейшего выздоровления, говорится в сообщении министерства иностранных дел. "Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшем сегодня, 15 мая. Подтверждая свое твердое неприятие любых актов политического насилия, Бразилия желает премьер-министру Фицо скорейшего выздоровления и выражает свою солидарность с народом и правительством Словакии", - сказано в коммюнике на сайте внешнеполитического ведомства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946209989.html

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в мире, словакия, бразилия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо