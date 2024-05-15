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Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии
Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети Х, что был "шокирован" известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:40
2024-05-15T20:40
2024-05-15T20:40
в мире
словакия
роберт фицо
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети Х, что был "шокирован" известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и её членства в НАТО. "Шокирован выстрелами в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли и поддержка ему, его семье и словацкому народу", - написал Макрон.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/fitso-1946209989.html
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в мире, словакия, роберт фицо, эммануэль макрон, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Эммануэль Макрон, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии
Макрон заявил, что был шокирован нападением на премьера Словакии Фицо
ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети Х
, что был "шокирован" известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и её членства в НАТО.
"Шокирован выстрелами в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли и поддержка ему, его семье и словацкому народу", - написал Макрон.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы
. Премьера вертолетом транспортировали в больницу.
Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.
По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию
обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.