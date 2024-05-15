https://ria.ru/20240515/fitso-1946270916.html

Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии

Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

Макрон заявил, что шокирован нападением на премьера Словакии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети Х, что был "шокирован" известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:40

2024-05-15T20:40

2024-05-15T20:40

в мире

словакия

роберт фицо

эммануэль макрон

покушение на премьер-министра словакии фицо

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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети Х, что был "шокирован" известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и её членства в НАТО. "Шокирован выстрелами в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли и поддержка ему, его семье и словацкому народу", - написал Макрон.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946209989.html

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в мире, словакия, роберт фицо, эммануэль макрон, покушение на премьер-министра словакии фицо