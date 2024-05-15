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СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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19:55 15.05.2024 (обновлено: 20:10 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946263215.html
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо
Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:55
2024-05-15T20:10
словакия
в мире
нато
роберт фицо
украина
братислава
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое издание Standard.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу."У премьера кровоизлияние в брюшную полость, которое медики все еще не могут остановить", - говорится в сообщении портала.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.
словакия
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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словакия, в мире, нато, роберт фицо, украина, братислава, покушение на премьер-министра словакии фицо
Словакия, В мире, НАТО, Роберт Фицо, Украина, Братислава, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо

Standard: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо

© AFP 2024Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое издание Standard.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"У премьера кровоизлияние в брюшную полость, которое медики все еще не могут остановить", - говорится в сообщении портала.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.
© AFP 2024Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
 
СловакияВ миреНАТОРоберт ФицоУкраинаБратиславаПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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