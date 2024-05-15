https://ria.ru/20240515/fitso-1946263215.html
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо
Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:55
2024-05-15T19:55
2024-05-15T20:10
словакия
в мире
нато
роберт фицо
украина
братислава
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946254763_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_311343fe4e2d4c9524a03ecb890eee17.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое издание Standard.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу."У премьера кровоизлияние в брюшную полость, которое медики все еще не могут остановить", - говорится в сообщении портала.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.
словакия
украина
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946254763_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_404315cbf6618dbe72e92a9ae0f33427.jpg
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T19:55
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, нато, роберт фицо, украина, братислава, покушение на премьер-министра словакии фицо
Словакия, В мире, НАТО, Роберт Фицо, Украина, Братислава, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо
Standard: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо