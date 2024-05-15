https://ria.ru/20240515/fitso-1946263215.html

СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо

СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: врачи не могут остановить кровотечение, открывшееся у Фицо

Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:55

2024-05-15T19:55

2024-05-15T20:10

словакия

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нато

роберт фицо

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Медики все еще не могут остановить кровотечение в брюшной полости, открывшееся у премьера Словакии Роберта Фицо в результате ранения, сообщило в среду словацкое издание Standard.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом в тяжелом состоянии доставили в больницу."У премьера кровоизлияние в брюшную полость, которое медики все еще не могут остановить", - говорится в сообщении портала.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T19:55 true PT0M12S

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словакия, в мире, нато, роберт фицо, украина, братислава, покушение на премьер-министра словакии фицо