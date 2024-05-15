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Премьер Словакии Фицо по-прежнему в операционной, пишут СМИ

Премьер Словакии Фицо по-прежнему в операционной, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

Премьер Словакии Фицо по-прежнему в операционной, пишут СМИ

Премьер Словакии Роберт Фицо по-прежнему находится в операционном зале, у него кровоизлияние в брюшную полость, сообщают словацкие издания. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:15

2024-05-15T19:15

2024-05-15T19:39

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо по-прежнему находится в операционном зале, у него кровоизлияние в брюшную полость, сообщают словацкие издания.“Премьер Словакии Роберт Фицо, по информации издания Dennik N, всё ещё в операционной. В больницу, которая находится в городе Банска-Быстрица, его доставили вертолетом еще до 16.00 (17.00 мск)”, - говорится в сообщении издания.По данным источников портала Standard, Фицо получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.“У премьера кровоизлияние в брюшную полость”, - уточняет портал.

словакия

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2024

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо