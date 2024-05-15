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Путин пожелал Фицо скорейшего выздоровления - РИА Новости, 15.05.2024
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19:11 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946254482.html
Путин пожелал Фицо скорейшего выздоровления
Путин пожелал Фицо скорейшего выздоровления - РИА Новости, 15.05.2024
Путин пожелал Фицо скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин попросил президента Словакии Зузану Чапутову передать премьеру Роберту Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:11
2024-05-15T19:11
в мире
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
зузана чапутова
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил президента Словакии Зузану Чапутову передать премьеру Роберту Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20240515/fitso-1946252629.html
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в мире, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, зузана чапутова, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Зузана Чапутова, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Путин пожелал Фицо скорейшего выздоровления

Путин передал Фицо слова поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил президента Словакии Зузану Чапутову передать премьеру Роберту Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления", - говорится в телеграмме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Вчера, 19:04
 
В миреРоссияСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинЗузана ЧапутоваПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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