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Медведев пожелал Фицо выздоровления - РИА Новости, 15.05.2024
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19:07 15.05.2024 (обновлено: 19:16 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946253377.html
Медведев пожелал Фицо выздоровления
Медведев пожелал Фицо выздоровления - РИА Новости, 15.05.2024
Медведев пожелал Фицо выздоровления
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал премьеру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено нападение, выздоровления, добавив, что цель... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:07
2024-05-15T19:16
в мире
словакия
дмитрий медведев
россия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
олег осипов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал премьеру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено нападение, выздоровления, добавив, что цель стрелявшего непонятна, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов."Дмитрий Анатольевич пожелал господину Фицо выздоровления и отметил, что цель стрелявшего непонятна", - сказал он.Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.Премьер Словакии также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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в мире, словакия, дмитрий медведев, россия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, олег осипов
В мире, Словакия, Дмитрий Медведев, Россия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Олег Осипов
Медведев пожелал Фицо выздоровления

Медведев пожелал премьеру Словакии Фицо выздоровления после покушения

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал премьеру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено нападение, выздоровления, добавив, что цель стрелявшего непонятна, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов.
"Дмитрий Анатольевич пожелал господину Фицо выздоровления и отметил, что цель стрелявшего непонятна", - сказал он.
Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
Премьер Словакии также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Вчера, 19:04
 
В миреСловакияДмитрий МедведевРоссияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт ФицоОлег Осипов
 
 
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