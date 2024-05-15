https://ria.ru/20240515/fitso-1946253377.html

Медведев пожелал Фицо выздоровления

Медведев пожелал Фицо выздоровления - РИА Новости, 15.05.2024

Медведев пожелал Фицо выздоровления

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал премьеру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено нападение, выздоровления, добавив, что цель... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:07

2024-05-15T19:07

2024-05-15T19:16

в мире

словакия

дмитрий медведев

россия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

олег осипов

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал премьеру Словакии Роберту Фицо, на которого было совершено нападение, выздоровления, добавив, что цель стрелявшего непонятна, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов."Дмитрий Анатольевич пожелал господину Фицо выздоровления и отметил, что цель стрелявшего непонятна", - сказал он.Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.Премьер Словакии также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946252629.html

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в мире, словакия, дмитрий медведев, россия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, олег осипов