https://ria.ru/20240515/fitso-1946246491.html

Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера

Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера - РИА Новости, 15.05.2024

Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что глубоко потрясён покушением на словацкого премьера Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:48

2024-05-15T18:48

2024-05-15T18:48

в мире

украина

словакия

россия

роберт фицо

никос христодулидис

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что глубоко потрясён покушением на словацкого премьера Роберта Фицо. "Глубоко потрясён покушением на жизнь словацкого премьер-министра. Мои мысли с ним и его семьей. Мои наилучшие пожелания скорейшего и успешного выздоровления, дорогой Роберт", – написал Христодулидис в своем аккаунте в соцсети Х. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T18:48 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T18:48 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, никос христодулидис, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, кипр