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Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера
Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера - РИА Новости, 15.05.2024
Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера
Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что глубоко потрясён покушением на словацкого премьера Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:48
2024-05-15T18:48
2024-05-15T18:48
в мире
украина
словакия
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роберт фицо
никос христодулидис
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что глубоко потрясён покушением на словацкого премьера Роберта Фицо. "Глубоко потрясён покушением на жизнь словацкого премьер-министра. Мои мысли с ним и его семьей. Мои наилучшие пожелания скорейшего и успешного выздоровления, дорогой Роберт", – написал Христодулидис в своем аккаунте в соцсети Х. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T18:48
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
2024-05-15T18:48
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РИА Новости
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, никос христодулидис, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, кипр
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Никос Христодулидис, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Кипр
Президент Кипра потрясен покушением на словацкого премьера
Президент Кипра Христодулидис потрясен покушением на словацкого премьера Фицо