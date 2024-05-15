https://ria.ru/20240515/fitso-1946243781.html

Отвергал политику по Украине. Во Франции отреагировали на покушение на Фицо

Отвергал политику по Украине. Во Франции отреагировали на покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Отвергал политику по Украине. Во Франции отреагировали на покушение на Фицо

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х потребовал добиться правды о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его позиции... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:42

2024-05-15T18:42

2024-05-15T18:42

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патриот

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х потребовал добиться правды о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его позиции по Украине."Премьер-министр Словакии Роберт Фико ранен! Он является ярым борцом за мир, отвергая политику НАТО и ЕС по вооружению и финансированию Украины. Требуйте правды об этой атаке! Поддержите борцов сопротивления евроглобализации!" — написал он.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства. Премьер вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946231863.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946217268.html

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