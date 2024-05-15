https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html
Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео
Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео - РИА Новости, 15.05.2024
Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео
Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попал на видео, кадры появились в Сети. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:39
2024-05-15T18:39
2024-05-15T20:02
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попал на видео, кадры появились в Сети.На видео показано, как Фицо подходит к собравшимся людям и в этот момент раздаются выстрелы. Охрана премьера тут же среагировала и попыталась увести политика.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства.По информации издания Pravda, премьер получил ранения в грудь и брюшную полость.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл желательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
2024-05-15T18:39
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РИА Новости
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в мире, словакия, братислава, украина, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Братислава, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео
В Сети появились кадры с места покушения на премьера Словакии Фицо