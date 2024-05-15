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Гутерреш решительно осудил нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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18:34 15.05.2024 (обновлено: 19:17 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946235701.html
Гутерреш решительно осудил нападение на Фицо
Гутерреш решительно осудил нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Гутерреш решительно осудил нападение на Фицо
Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:34
2024-05-15T19:17
в мире
словакия
оон
роберт фицо
антониу гутерреш
покушение на премьер-министра словакии фицо
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ООН, 15 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу."Генеральный секретарь решительно осуждает гнусное нападение, совершенное сегодня против премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мыслями генеральный секретарь в этот трудный момент с премьер-министром и его близкими", - указал Хак.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html
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в мире, словакия, оон, роберт фицо, антониу гутерреш, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, ООН, Роберт Фицо, Антониу Гутерреш, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Гутерреш решительно осудил нападение на Фицо

Офис генсека ООН: Гутерреш решительно осудил покушение на Фицо

© AFP 2024 / AFPTVПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / AFPTV
Покушение на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
ООН, 15 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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"Генеральный секретарь решительно осуждает гнусное нападение, совершенное сегодня против премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мыслями генеральный секретарь в этот трудный момент с премьер-министром и его близкими", - указал Хак.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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В миреСловакияООНРоберт ФицоАнтониу ГутеррешПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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