https://ria.ru/20240515/fitso-1946233457.html

Зеленский, чей режим устраивал теракты в России, осудил покушение на Фицо

Зеленский, чей режим устраивал теракты в России, осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Зеленский, чей режим устраивал теракты в России, осудил покушение на Фицо

Владимир Зеленский, режим которого неоднократно устраивал теракты и покушения на гражданских лиц в России, осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:30

2024-05-15T18:30

2024-05-15T18:30

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, режим которого неоднократно устраивал теракты и покушения на гражданских лиц в России, осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасно. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Зеленского в соцсети Х. Кроме того, Зеленский заявил, что насилие не должно стать нормой в любом из его проявлений. Киев неоднократно организовывал теракты на территории России. Так, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Жертвами взрыва стали четыре человека. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стоят власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, признав, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей. Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. Кроме того украинское информагентство "Укринформ" сообщало, что за убийством бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы стояла СБУ. Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T18:30 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T18:30 true PT1M12S

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