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Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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17:45 15.05.2024 (обновлено: 18:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946215765.html
Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо
Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо прекратил зарубежную поездку и возвращается в Братиславу,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:45
2024-05-15T18:31
в мире
словакия
братислава
петер пеллегрини
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо прекратил зарубежную поездку и возвращается в Братиславу, сообщает пресс-служба его партии "Голос-социальная демократия".Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.Пеллегрини также заявлял, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей.
https://ria.ru/20240515/chaputova-1946220563.html
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, словакия, братислава, петер пеллегрини, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо
В мире, Словакия, Братислава, Петер Пеллегрини, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо

Избранный президент Пеллегрини возвращается в Братиславу из-за покушения на Фицо

Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо прекратил зарубежную поездку и возвращается в Братиславу, сообщает пресс-служба его партии "Голос-социальная демократия".
Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
Пеллегрини также заявлял, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо
Вчера, 17:55
 
В миреСловакияБратиславаПетер ПеллегриниПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт Фицо
 
 
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