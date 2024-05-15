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Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо

Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо прекратил зарубежную поездку и возвращается в Братиславу,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:45

2024-05-15T17:45

2024-05-15T18:31

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петер пеллегрини

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо прекратил зарубежную поездку и возвращается в Братиславу, сообщает пресс-служба его партии "Голос-социальная демократия".Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.Пеллегрини также заявлял, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей.

https://ria.ru/20240515/chaputova-1946220563.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:45 true PT0M12S

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в мире, словакия, братислава, петер пеллегрини, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо