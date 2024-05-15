https://ria.ru/20240515/fitso-1946212930.html
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него - РИА Новости, 15.05.2024
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него
Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:34
2024-05-15T17:34
2024-05-15T17:34
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227973_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e11d26e2296ecd80d2ca1cf528b3d2cb.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими. "Ближайшие часы решат", - говорится в заявлении партии Smer, которую возглавляет Фицо.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227973_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_24f7db989c2b95eaaa1e4371655100a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него
Партия Smer: ближайшие часы решат судьбу премьера Словакии Фицо