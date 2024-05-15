Рейтинг@Mail.ru
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946212930.html
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него - РИА Новости, 15.05.2024
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него
Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:34
2024-05-15T17:34
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227973_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e11d26e2296ecd80d2ca1cf528b3d2cb.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими. "Ближайшие часы решат", - говорится в заявлении партии Smer, которую возглавляет Фицо.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227973_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_24f7db989c2b95eaaa1e4371655100a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него

Партия Smer: ближайшие часы решат судьбу премьера Словакии Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими.
"Ближайшие часы решат", - говорится в заявлении партии Smer, которую возглавляет Фицо.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии
Вчера, 16:31
 
В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала