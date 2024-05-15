https://ria.ru/20240515/fitso-1946212930.html

Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него

Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него - РИА Новости, 15.05.2024

Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него

Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:34

2024-05-15T17:34

2024-05-15T17:34

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Партия премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершено покушение, считает, что следующие несколько часов будут решающими. "Ближайшие часы решат", - говорится в заявлении партии Smer, которую возглавляет Фицо.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

словакия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо