https://ria.ru/20240515/fitso-1946208798.html

СМИ: покушавшийся на Фицо стрелял из легально зарегистрированного оружия

СМИ: покушавшийся на Фицо стрелял из легально зарегистрированного оружия - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: покушавшийся на Фицо стрелял из легально зарегистрированного оружия

Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:25

2024-05-15T17:25

2024-05-15T18:31

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое издание Dennik N.Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.Стрелявший – мужчина 1953 года рождения, отмечает издание.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946203105.html

словакия

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо