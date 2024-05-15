Рейтинг@Mail.ru
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 15.05.2024 (обновлено: 17:24 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946205703.html
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:12
2024-05-15T17:24
в мире
словакия
роберт фицо
зузана чапутова
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946203370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef51fffccc28d262ddd986babcb0a93b.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N.Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946203370_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_47046c3ca08606e692d812072e5860f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо

СМИ: президент Словакии выступит с заявлением из-за покушения на Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N.
Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Симоньян отреагировала на сообщения о ранении премьера Словакии
Вчера, 16:31
 
В миреСловакияРоберт ФицоЗузана ЧапутоваПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала