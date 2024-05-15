https://ria.ru/20240515/fitso-1946205703.html

СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо

СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:12

2024-05-15T17:12

2024-05-15T17:24

в мире

словакия

роберт фицо

зузана чапутова

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N.Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

словакия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова, покушение на премьер-министра словакии фицо