https://ria.ru/20240515/fitso-1946205703.html
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:12
2024-05-15T17:12
2024-05-15T17:24
в мире
словакия
роберт фицо
зузана чапутова
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в 17.45 мск выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкое издание Dennik N.Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, зузана чапутова, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ анонсировали выступление президента Словакии из-за покушения на Фицо
СМИ: президент Словакии выступит с заявлением из-за покушения на Фицо