https://ria.ru/20240515/fitso-1946204398.html
Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо
Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что шокирован произошедшим с премьером Словакии Робертом Фицо, который получил огнестрельное ранение в результате РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:09
2024-05-15T17:09
2024-05-15T18:31
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в мире
покушение на премьер-министра словакии фицо
марк рютте
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ГААГА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что шокирован произошедшим с премьером Словакии Робертом Фицо, который получил огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, и пожелал ему сил."Шокирован тем, что в моего давнего коллегу, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стреляли. Я желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей", - написал Рютте в соцсети Х.Вице-премьер Нидерландов Роб Йеттен также заявил, реагируя на инцидент с Фицо, что это "не просто нападение на лидера правительства, а атака на демократию".Ранее стало известно, что Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан. Отмечалось, что несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда Фицо вышел к общественности. По информации словацкого издания Pravda, премьер-министр получил ранения в грудь и брюшную полость.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T17:09
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словакия, роберт фицо, в мире, покушение на премьер-министра словакии фицо, марк рютте, роб йеттен, нидерланды
Словакия, Роберт Фицо, В мире, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Марк Рютте, Роб Йеттен, Нидерланды
Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо
Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии
ГААГА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что шокирован произошедшим с премьером Словакии Робертом Фицо, который получил огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, и пожелал ему сил.
"Шокирован тем, что в моего давнего коллегу, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стреляли. Я желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей", - написал Рютте в соцсети Х.
Вице-премьер Нидерландов Роб Йеттен
также заявил, реагируя на инцидент с Фицо, что это "не просто нападение на лидера правительства, а атака на демократию".
Ранее стало известно, что Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан. Отмечалось, что несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда Фицо вышел к общественности. По информации словацкого издания Pravda, премьер-министр получил ранения в грудь и брюшную полость.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине
, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО
, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию
обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.