https://ria.ru/20240515/fitso-1946204398.html

Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо

Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Премьер Нидерландов заявил, что шокирован покушением на Фицо

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что шокирован произошедшим с премьером Словакии Робертом Фицо, который получил огнестрельное ранение в результате РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:09

2024-05-15T17:09

2024-05-15T18:31

словакия

роберт фицо

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нидерланды

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ГААГА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что шокирован произошедшим с премьером Словакии Робертом Фицо, который получил огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, и пожелал ему сил."Шокирован тем, что в моего давнего коллегу, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стреляли. Я желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей", - написал Рютте в соцсети Х.Вице-премьер Нидерландов Роб Йеттен также заявил, реагируя на инцидент с Фицо, что это "не просто нападение на лидера правительства, а атака на демократию".Ранее стало известно, что Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан. Отмечалось, что несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда Фицо вышел к общественности. По информации словацкого издания Pravda, премьер-министр получил ранения в грудь и брюшную полость.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946200497.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:09 true PT0M12S

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