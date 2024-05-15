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Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии - РИА Новости, 15.05.2024
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17:04 15.05.2024 (обновлено: 19:06 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946203105.html
Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии
Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии - РИА Новости, 15.05.2024
Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в угрожающем жизни состоянии, сообщила его партия Smer. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:04
2024-05-15T19:06
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в угрожающем жизни состоянии, сообщила его партия Smer."На Роберта Фицо сегодня было совершено покушение. Он был несколько раз ранен и находится в состоянии, угрожающем жизни", — говорится в заявлении.В партии уточнили, что "ближайшие часы" будут решающими.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства. Премьер вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость.Reuters сообщает, что первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". Pravda уточнила, что политика на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, сначала его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.СМИ сообщают, что политик был в сознании, когда его привезли в больницу, его жизненные функции стабилизированы.Нападавшего задержали на месте. Это мужчина 1953 года рождения, отмечает издание Denník N. Он стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Многие европейские политики осудили покушение. Сербское издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини прервал зарубежную поездку и возвращается в Братиславу.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
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353
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
2024-05-15T17:04
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии

Премьер Словакии Фицо после покушения находится в состоянии, "угрожающем жизни"

Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в угрожающем жизни состоянии, сообщила его партия Smer.
"На Роберта Фицо сегодня было совершено покушение. Он был несколько раз ранен и находится в состоянии, угрожающем жизни", — говорится в заявлении.
В партии уточнили, что "ближайшие часы" будут решающими.
© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства. Премьер вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
По информации издания Pravda, Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость.
Reuters сообщает, что первую помощь ему оказали в местной клинике, а затем перевезли "в медицинское учреждение более высокого уровня". Pravda уточнила, что политика на вертолете доставили в Братиславу. По другим данным, сначала его госпитализировали в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица.
СМИ сообщают, что политик был в сознании, когда его привезли в больницу, его жизненные функции стабилизированы.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákРаненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
Нападавшего задержали на месте. Это мужчина 1953 года рождения, отмечает издание Denník N. Он стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
© AP Photo / TASR /Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Многие европейские политики осудили покушение. Сербское издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини прервал зарубежную поездку и возвращается в Братиславу.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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