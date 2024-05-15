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СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения

СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, сообщила газета Denník N со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:58

2024-05-15T16:58

2024-05-15T17:46

словакия

в мире

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, сообщила газета Denník N со ссылкой на источники.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость.По данным издания, сначала премьеру оказали помощь в больнице в Гандлове, но затем доставили в другое медучреждение в краевом центре Банска Быстрица. В этот момент он был в сознании. Врачи стабилизировали его жизненные функции.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T16:58 true PT0M12S

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