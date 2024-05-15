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СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения
СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения
Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, сообщила газета Denník N со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:58
2024-05-15T16:58
2024-05-15T17:46
словакия
в мире
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, сообщила газета Denník N со ссылкой на источники.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость.По данным издания, сначала премьеру оказали помощь в больнице в Гандлове, но затем доставили в другое медучреждение в краевом центре Банска Быстрица. В этот момент он был в сознании. Врачи стабилизировали его жизненные функции.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T16:58
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РИА Новости
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словакия, в мире, покушение на премьер-министра словакии фицо, видео, роберт фицо
Словакия, В мире, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, сообщила газета Denník N со ссылкой на источники.
2024-05-15T16:58
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PT0M12S
СМИ рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения
Denník N: жизни Фицо после покушения ничего не угрожает