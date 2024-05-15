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СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое - РИА Новости, 15.05.2024
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16:34 15.05.2024 (обновлено: 16:50 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946192312.html
СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое
СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения очень серьезное, сообщило издание Pluska. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:34
2024-05-15T16:50
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения очень серьезное, сообщило издание Pluska."Состояние Фицо очень серьезное", - говорится в сообщении.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
словакия
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо
Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо
СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое

Pluska: состояние Фицо после покушения оценивают как очень серьезное

Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения очень серьезное, сообщило издание Pluska.
"Состояние Фицо очень серьезное", - говорится в сообщении.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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СловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреРоберт Фицо
 
 
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