https://ria.ru/20240515/fitso-1946192312.html

СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое

СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: состояние Фицо оценивают как тяжелое

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения очень серьезное, сообщило издание Pluska. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:34

2024-05-15T16:34

2024-05-15T16:50

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

в мире

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения очень серьезное, сообщило издание Pluska."Состояние Фицо очень серьезное", - говорится в сообщении.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

словакия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T16:34 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо