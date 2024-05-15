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СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость
СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость
Премьер Словакии Роберт Фицо в ходе покушения ранен в грудь и брюшную полость, сообщило словацкое издание Pravda. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:21
2024-05-15T16:21
2024-05-15T16:47
в мире
словакия
братислава
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в ходе покушения ранен в грудь и брюшную полость, сообщило словацкое издание Pravda."Премьер был ранен в брюшную полость и грудь", - говорится в сообщении портала.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T16:21
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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость
Pravda: премьера Словакии Фицо ранили в брюшную полость