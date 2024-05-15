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СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость

СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: премьера Словакии ранили в брюшную полость

Премьер Словакии Роберт Фицо в ходе покушения ранен в грудь и брюшную полость, сообщило словацкое издание Pravda. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:21

2024-05-15T16:21

2024-05-15T16:47

в мире

словакия

братислава

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в ходе покушения ранен в грудь и брюшную полость, сообщило словацкое издание Pravda."Премьер был ранен в брюшную полость и грудь", - говорится в сообщении портала.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T16:21 true PT0M12S

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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо