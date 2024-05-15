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Финский закон о беженцах требует доработки, заявил канцлер юстиции - РИА Новости, 15.05.2024
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14:01 15.05.2024 (обновлено: 14:03 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/finlyandiya-1946135036.html
Финский закон о беженцах требует доработки, заявил канцлер юстиции
Финский закон о беженцах требует доработки, заявил канцлер юстиции - РИА Новости, 15.05.2024
Финский закон о беженцах требует доработки, заявил канцлер юстиции
Финский канцлер юстиции Туомас Пёюсти считает, что законопроект правительства Финляндии о принудительном выдворении просителей убежища, прибывших со стороны... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:01
2024-05-15T14:03
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Финский канцлер юстиции Туомас Пёюсти считает, что законопроект правительства Финляндии о принудительном выдворении просителей убежища, прибывших со стороны российской границы, требует доработки, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat. "В своем предварительном обзоре канцлер юстиции требует внести изменения в пять пунктов законопроекта, прежде чем он будет представлен в парламент как предложение правительства", - сказано в материале. По мнению ряда юристов, законопроект противоречит международным обязательствам Финляндии в области прав человека. Первоначально предполагалось, что предложение правительства будет готово к концу апреля, однако из-за серьезных юридических проблем подготовка откладывается, пишет издание. Ранее конституционный комитет парламента Финляндии одобрил законопроект, который позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища. В соответствии с предложением правительства, просители убежища должны будут находиться в непосредственной близости границы в период рассмотрения заявления. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922304408.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Финский закон о беженцах требует доработки, заявил канцлер юстиции

Канцлер юстиции Пёюсти: закон о беженцах на границе с Россией требует доработки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Финский канцлер юстиции Туомас Пёюсти считает, что законопроект правительства Финляндии о принудительном выдворении просителей убежища, прибывших со стороны российской границы, требует доработки, сообщает в среду газета Helsingin Sanomat.
"В своем предварительном обзоре канцлер юстиции требует внести изменения в пять пунктов законопроекта, прежде чем он будет представлен в парламент как предложение правительства", - сказано в материале.
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По мнению ряда юристов, законопроект противоречит международным обязательствам Финляндии в области прав человека. Первоначально предполагалось, что предложение правительства будет готово к концу апреля, однако из-за серьезных юридических проблем подготовка откладывается, пишет издание.
Ранее конституционный комитет парламента Финляндии одобрил законопроект, который позволит ускорить рассмотрение заявлений просителей убежища. В соответствии с предложением правительства, просители убежища должны будут находиться в непосредственной близости границы в период рассмотрения заявления.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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