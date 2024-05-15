Польские фермеры заблокировали тракторами здание администрации в Щецине
RMF FM: польские фермеры заблокировали тракторами здание администрации в Щецине
© РИА НовостиПротестующие польские фермеры
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры заблокировали тракторами здание администрации западно-поморского воеводства в Щецине, сообщила радиостанция RMF FM.
"Это всего лишь скромная блокада, напоминание о том, что наши проблемы не решены", — сказал один из участников акции.
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Польские фермеры припарковали 12 тракторов перед главным зданием администрации региона на северо-западе страны, фермеры приехали протестовать против положений так называемого "зеленого" курса ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов союза.
"Мы хотим показать всем, что нам плохо, что весь этот "зеленый курс" не идёт на пользу. Мы, фермеры, падём первыми, а если мы падём, остальные последуют за нами", — отметил один из протестующих.
Тракторы пробудут возле здания администрации еще два дня, до вечера пятницы. Как стало известно, к собравшимся вышел заместитель воеводы Бартош Брожинский. Он пригласил фермеров на переговоры за закрытыми дверями, где они сообщили, что ждут переговоров с премьер-министром Дональдом Туском, требуя отказа от политики зеленого курса.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.