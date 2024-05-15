https://ria.ru/20240515/fermery-1946272918.html

Польские фермеры заблокировали тракторами здание администрации в Щецине

Польские фермеры заблокировали тракторами здание администрации в Щецине - РИА Новости, 15.05.2024

Польские фермеры заблокировали тракторами здание администрации в Щецине

Протестующие в Польше фермеры заблокировали тракторами здание администрации западно-поморского воеводства в Щецине, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:52

2024-05-15T20:52

2024-05-15T20:52

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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры заблокировали тракторами здание администрации западно-поморского воеводства в Щецине, сообщила радиостанция RMF FM. "Это всего лишь скромная блокада, напоминание о том, что наши проблемы не решены", — сказал один из участников акции. Польские фермеры припарковали 12 тракторов перед главным зданием администрации региона на северо-западе страны, фермеры приехали протестовать против положений так называемого "зеленого" курса ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов союза. "Мы хотим показать всем, что нам плохо, что весь этот "зеленый курс" не идёт на пользу. Мы, фермеры, падём первыми, а если мы падём, остальные последуют за нами", — отметил один из протестующих. Тракторы пробудут возле здания администрации еще два дня, до вечера пятницы. Как стало известно, к собравшимся вышел заместитель воеводы Бартош Брожинский. Он пригласил фермеров на переговоры за закрытыми дверями, где они сообщили, что ждут переговоров с премьер-министром Дональдом Туском, требуя отказа от политики зеленого курса. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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в мире, польша, украина, щецин, дональд туск, евросоюз