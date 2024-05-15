https://ria.ru/20240515/eksport-1946000176.html

Багреева: 53 московских участника нацпроекта экспортируют продукцию

Багреева: 53 московских участника нацпроекта экспортируют продукцию - РИА Новости, 15.05.2024

Багреева: 53 московских участника нацпроекта экспортируют продукцию

Более 50 столичных участников национального проекта "Производительность труда" поставляют свои товары и услуги на экспорт, их совокупная выручка за 2023 год... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:20

2024-05-15T09:20

2024-05-15T09:20

мария багреева

москва

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 50 столичных участников национального проекта "Производительность труда" поставляют свои товары и услуги на экспорт, их совокупная выручка за 2023 год составила более 262 миллиардов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."С помощью инструментов бережливого производства столичные компании учатся оптимизировать бизнес-процессы, снижать издержки, повышать качество продукции и делать ее более конкурентоспособной. Почти 20% столичных участников нацпроекта – 53 компании – поставляют свою продукцию на экспорт", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.По ее словам, компании уже завершили первый этап нацпроекта и смогли увеличить объем выпуска продукции на 38% и более чем на треть сократить время протекания производственных процессов, а их общий экономический эффект от участия в нацпроекте составил около 1,9 миллиарда рублей.Одновременно с участием в нацпроекте "Производительность труда" компании-экспортеры являются участниками программ Московского экспортного центра (МЭЦ). Она предлагает более 30 инструментов для экспортно-ориентированных предприятий столицы, отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.Кроме того, 17 столичных участников нацпроекта "Производительность труда" прошли программу "Акселератор экспортного роста", направленную на развитие экспортного потенциала компаний, освоение новых рынков сбыта, налаживание поставок продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.В Москве нацпроект "Производительность труда" реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий. Проектом занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона – город Москва.

https://ria.ru/20240514/bagreeva-1945692871.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва