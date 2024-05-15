https://ria.ru/20240515/ekonomika-1946255351.html

Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России - РИА Новости, 15.05.2024

Минтруда анонсировало увеличение прожиточного минимума в России

Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:15

2024-05-15T19:15

2024-05-15T19:16

общество

россия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прожиточный минимум увеличится до 17 733 рублей на душу населения в следующем году, об этом свидетельствует проект постановления Минтруда РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, пенсионеров – 15 250 рублей, детей – 17 201 рублей", - прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.

https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

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