https://ria.ru/20240515/efimov-1946010355.html

Ефимов: инвестор построит индустриальный комплекс в Новой Москве

Ефимов: инвестор построит индустриальный комплекс в Новой Москве - РИА Новости, 15.05.2024

Ефимов: инвестор построит индустриальный комплекс в Новой Москве

Группа компаний "Гранель" построит в новой Москве индустриальный комплекс в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестору предоставили землю... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:07

2024-05-15T09:07

2024-05-15T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группа компаний "Гранель" построит в новой Москве индустриальный комплекс в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная, инвестору предоставили землю для возведения двух производств по выпуску строительных материалов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В индустриальный комплекс в ТиНАО войдет четыре предприятия общей площадью 223 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в округе появится 650 новых рабочих мест. Для строительства двух заводов город уже предоставил земельные участки площадью 12 гектаров по ставке один рубль в год. Это 32-я компания, которая воспользовалась поддержкой столицы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.С инвестором заключили договоры аренды земли на пять лет, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. "В течение этого времени на предоставленных городом участках он должен разместить два завода. Для строительства еще двух предприятий индустриального комплекса инвестору планируется выделить два участка площадью почти 16 гектаров", – уточнил он.Общая площадь земельных участков составит почти 28 гектаров, в реализацию проекта инвестор вложит свыше 17 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, на промышленных объектах займутся выпуском различных изделий медицинской, строительной, химической и других отраслей промышленности.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вскоре в ТиНАО появятся пищевой и строительный кластеры, где в общей сложности будут задействованы более 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240514/naberezhnaya-1945735175.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва