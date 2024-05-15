https://ria.ru/20240515/edelgeriev-1946141527.html
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя по вопросам климата, соответствующий указ... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:18
2024-05-15T14:18
2024-05-15T14:18
политика
россия
руслан эдельгериев
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя по вопросам климата, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин назначил Руслана Эдельгериева помощником президента РФ. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата. "Возложить на помощника президента РФ Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента РФ по вопросам климата", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, руслан эдельгериев, владимир путин
Политика, Россия, Руслан Эдельгериев, Владимир Путин
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
Путин возложил на своего помощника Эдельгериева обязанности спецпредставителя
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя по вопросам климата, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин назначил Руслана Эдельгериева помощником президента РФ. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, он сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата.
"Возложить на помощника президента РФ Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента РФ по вопросам климата", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.