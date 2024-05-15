https://ria.ru/20240515/edelgeriev-1946141527.html

Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата

Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата

Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя по вопросам климата, соответствующий указ... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:18

2024-05-15T14:18

2024-05-15T14:18

политика

россия

руслан эдельгериев

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя по вопросам климата, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин назначил Руслана Эдельгериева помощником президента РФ. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он сохранит свои функции и займется вопросами экологии и климата. "Возложить на помощника президента РФ Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента РФ по вопросам климата", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 15 мая.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Кирилл Волков

политика, россия, руслан эдельгериев, владимир путин