https://ria.ru/20240515/dyumin-1946037392.html

Опыт Дюмина поможет ему решать задачи кураторства ОПК, считает эксперт

Опыт Дюмина поможет ему решать задачи кураторства ОПК, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2024

Опыт Дюмина поможет ему решать задачи кураторства ОПК, считает эксперт

Опыт, полученный Алексеем Дюминым в предшествующий период на государственных и военных постах, поможет ему успешно решать задачи кураторства... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T03:37

2024-05-15T03:37

2024-05-15T03:37

безопасность

россия

алексей дюмин

игорь коротченко

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Опыт, полученный Алексеем Дюминым в предшествующий период на государственных и военных постах, поможет ему успешно решать задачи кураторства оборонно-промышленного комплекса в целях увеличения объема и наращивания выпуска инновационных видов вооружений и военной техники, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Президент России Владимир Путин назначил Героя России, генерал-полковника Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и заниматься тематикой Госсовета. "В лице Алексея Геннадьевича Дюмина мы имеем достойного и опытного профессионала. Он восемь лет возглавлял Тульскую область, "родину" оборонной промышленности России, и поэтому изнутри детально знает специфику оборонного производства", - отметил Коротченко в беседе с РИА Новости. Дюмин в свое время командовал Силами специальных операций, затем был начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, напомнил эксперт. "То есть он знает и потребности нашей армии в современной продукции оборонно-промышленного комплекса", - добавил Коротченко. По его словам, надо учесть, что Дюмин по первому высшему образованию – военный инженер, "то есть ему присущ системный подход к решению сложных задач, что, безусловно тоже очень пригодится ему на новом посту". "Таким образом, полученный огромный опыт на разных должностях поможет Алексею Дюмину в должности помощника главы государства решать задачи куратора ОПК и выпуска инновационной оборонной продукции, тех видов вооружений и военной техники, которые будут определять перспективный облик Вооруженных Сил РФ в течение не только ближайших лет, а, возможно, и десятилетий", - резюмировал Коротченко.

https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html

https://ria.ru/20240502/tula-1943470635.html

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безопасность, россия, алексей дюмин, игорь коротченко, владимир путин