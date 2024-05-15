https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html

В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей

В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей - РИА Новости, 15.05.2024

В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей

Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП на восьмом километре автодороги "Воскресенск - Виноградово", пострадавшие доставлены в больницу,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:04

2024-05-15T21:04

2024-05-15T21:04

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП на восьмом километре автодороги "Воскресенск - Виноградово", пострадавшие доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. "На 8 километре автодороги "Воскресенск - Виноградово" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров 2022, 2014 и 2013 годов рождения доставлены в больницу", - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. Отмечается, что в настоящее время сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, падение автобуса с моста в петербурге