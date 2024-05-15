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В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей - РИА Новости, 15.05.2024
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21:04 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html
В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей
В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей - РИА Новости, 15.05.2024
В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей
Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП на восьмом километре автодороги "Воскресенск - Виноградово", пострадавшие доставлены в больницу,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:04
2024-05-15T21:04
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП на восьмом километре автодороги "Воскресенск - Виноградово", пострадавшие доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области. "На 8 километре автодороги "Воскресенск - Виноградово" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров 2022, 2014 и 2013 годов рождения доставлены в больницу", - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. Отмечается, что в настоящее время сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей

МВД: в Подмосковье в ДТП пострадали водитель и трое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП на восьмом километре автодороги "Воскресенск - Виноградово", пострадавшие доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
"На 8 километре автодороги "Воскресенск - Виноградово" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров 2022, 2014 и 2013 годов рождения доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет.
Отмечается, что в настоящее время сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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